Die Absetzung von Hauptsponsor Jens Redlich als Vorstandsvorsitzender von Ex-Bundesligist Tennis Borussia Berlin bleibt bestehen. Das entschied das Amtsgericht Charlottenburg am Mittwoch bei einer Gerichtsverhandlung.

Redlich hatte eine einstweilige Verfügung gegen seine Entmachrtung aus dem Juni erwirken wollen. Seine Argumentation: Der neue Vorstand um TeBe-Urgestein Günther Brombosch und Steffen Friede sei nicht rechtmäßig gewählt worden. Diesen Antrag wies die Richterin am Mittwoch zurück. Redlichs Vorhaben blieb erfolglos.



Im vollgepackten Gerichtssaal stellte die Richterin heraus, es bestehe kein Rechtsverhältnis mehr zwischen beiden Parteien. Jens Redlich hatte im November 2018 per Mail aus einer Emotion heraus seinen Rücktritt verkündet - ihn jedoch nur zwei Tage später wieder zurückgenommen. Er habe in der Mail mitgeteilt, er würde "seine Tätigkeiten fortführen" und sei somit de facto nicht zurückgetreten. Nach eingehender juristischer Prüfung durch Anwälte, Notare und das Amtsgericht, sei der Rücktritt als wirksam eingestuft worden, bestätigte die Richterin nun aber am Mittwoch. Niemand könne sich selbst zum Vorstand erklären - ein Rücktritt vom Rücktritt sei nicht möglich.