Die Füchse Berlin haben im dritten Saisonspiel die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den TSV GWD Minden hat das Team von Velimir Petkovic mit 25:29 (12:13) verloren. Immer wieder kamen die Gäste zu leichten Toren, die Füchse-Abwehr machte es den Nordrhein-Westfalen zu einfach. Die Berliner und ihr neuer Sportkoordinator Stefan Kretzschmar mussten daher am Ende mit einer verdienten Niederlage leben. Hans Lindberg war mit sieben Treffern noch Berlins Bester.

Zur Halbzeit ging der TSV mit einer knappen 13:12-Führung in die Kabine. Füchse-Trainer Velimir Petkovic und der neue Sportkoordinator Stefan Kretzschmar konnten nicht zufrieden sein mit dem Auftritt ihrer Mannschaft im ersten Durchgang. Gerade in der Deckung ließen die Füchse den Gästen zu viele Räume und Abschlussmöglichkeiten. Die Würfe konnte Torwart Dejan Milosavljev nicht immer parieren, seine Mannschaft aber dennoch vor einem größeren Rückstand bewahren.

Gerade zu Beginn der ersten Halbzeit mussten die Füchse-Fans unter den 6.276 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mitansehen, wie ihre Mannschaft ein ums andere Mal durch leichtsinnige Fehler Gegentreffer hinnehmen musste. Die Abstimmungen bei den Berlinern stimmten nur selten, so dass Minden immer wieder unbedrängt werfen konnten. In der Offensive lief es nur wenig besser für die Füchse. Trotzdem schaffte es der Gast nicht, sich in der Berliner Abwehr abzusetzen. Es war ein enges Spiel, in dem sich keines der beiden Teams einen nennenswerten Vorsprung erarbeiten konnte.

Das änderte sich zum Leidwesen aller Füchse-Fans im zweiten Durchgang. Die Berliner vergaben in der Offensive weiterhin viele Möglichkeiten, Minden wurde dagegen immer besser. Nach knappen 40 Minuten konnten sich die Gäste aus Nordrhein-Westfalen erstmals mit vier Treffern absetzen. Die Füchse vergaben ihre Chancen leichtsinnig, Petkovic reagierte, brachte Silvio Heinevetter für Milosavljev im Tor und nahm die nötige Auszeit.



Zunächst mit nur geringer Wirkung: Minden hatte weiterhin leichtes Spiel, erhöhte die Führung auf sechs Treffer. Leichte Körpertäuschungen und einfache Pässe reichten aus, um die Füchse-Abwehr auszuspielen. Velimir Petkovic gelang es nicht Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft zu nehmen. Immer wieder gab der 63-Jährige lautstarke Anweisungen, gestikulierte wild an der Seitenlinie. Sein Team bescherte ihm einen nevernaufreibenden Abend, an dem es den Berlinern nicht gelang nochmal in das Spiel zurückzufinden. "Ich bin überrascht und schockiert. Das habe ich nicht erwartet", sagte Petkovic nach dem Spiel beim TV-Sender "Sky". "Sie haben uns demontiert und wir uns blamiert", ergänzte der Füchse-Trainer deutlich.



Am Ende stand eine deutliche 25:29-Niederlage, die die Füchse mit nur zwei Punkten aus drei Spielen auf den elften Tabellenplatz fallen lässt. Minden hingegen feiert in Berlin seinen ersten Sieg in der laufenden Saison.