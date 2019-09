Bild: imago images/Andreas Gora

29:19 in der Handball-Bundesliga - Füchse siegen deutlich gegen Ludwigshafen

29.09.19 | 17:42

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiterhin auf Erfolgskurs. Am Sonntagnachmittag bezwangen die Hauptstädter die Eulen Ludwigsburg souverän mit 29:19 (12:9) und klettern in der Tabelle auf den zweiten Platz.



Zuschauer feiern Rückkehr von Kopljar

Füchse-Trainer Velimir Petkovic ließ Nationaltorhüter Silvio Heinevetter starten und konnte sich zudem über die Rückkehr von Marko Kopljar freuen, der nach über 18 Monaten Verletzungspause sein Comeback gab.



Vor knapp 7.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle taten sich die Berliner aber zunächst schwer. Erst nach rund vier Minuten erzielten sie ihren ersten Treffer. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde die Chancenverwertung besser. Nach einer guten Viertelstunde konnten sich die Füchse erstmals mit 7:4 absetzen. Besonders laut wurde es in der Halle nach 23 Minuten, als Rückkehrer Kopljar gleich bei seinem ersten Wurf der erste Treffer gelang. Mit einer 12:9-Führung gingen die Berliner in die Pause.



Petkovic schont Spieler für DHB-Pokalspiel

Und die bauten sie in der zweiten Halbzeit immer weiter aus. Mehr Tempo der Berliner, eine verbesserte Defensive und ein immer wieder stark parierender Heinevetter sorgten dafür, dass die Partie eine gute Viertelstunde vor Schluss bereits entschieden war. Und so konnte es sich Coach Petkovic in der Schlussphase sogar noch erlauben, einige seiner Profis zu schonen. Denn schon am Dienstag empfangen die Berliner im Achtelfinale des DHB-Pokals den SC Magdeburg.



