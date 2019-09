Zweites Saisonspiel, erster Sieg: Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen gewonnen. Eine Woche nach der Auftakt-Pleite beim DHfK Leipzig siegten sie am Sonntag mit 30:23 (11:11). Unter den 7.773 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war auch Stefan Kretzschmar. Der Hauptstadt-Club hatte die Handball-Legende kurz vor Anwurf als zukünftigen Sportvorstand vorgestellt.

Füchse-Trainer Velimir Petkovic freute sich nach dem Spiel über den prominenten Neuen in der Führungsebene, vor allem aber über die sportliche Leistung seines Teams. "Die Erleichterung ist sehr groß. Wir haben gesehen, dass wir derzeit Probleme im Angriff besitzen und ein wenig nervös waren. Aber zum Glück haben wir gut in der Deckung gestanden", sagte dem Sender Sky. "Wir können nicht trainieren, in beiden Halbzeiten gut zu spielen. Die erste Hälfte war nicht gut von uns. Aber das müssen wir uns erarbeiten, um den Schalter im Kopf umzulegen."

Tatsächlich kamen die Berliner nicht gut in die Partie und lagen schnell mit 1:4 zurück. In der Offensive wirkten sie ideenlos und fanden in der massiven Deckung der Erlanger keine Lücken. Hätte Füchse-Neuzugang Dejan Milosavljev nicht immer wieder stark pariert, wäre der Rückstand noch deutlicher ausgefallen. So aber wuchs er nie auf mehr als drei Tore an - und kurz vor dem Seitenwechsel kämpften sich die Gastgeber zurück. Nun konnten die Berliner Ballgewinne in schnelle Gegenstöße ummünzen. Mit 11:11 ging es in die Pause.