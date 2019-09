Bild: imago/Heuberger

In Berlin begann die Handball-Karriere von Stefan Kretzschmar. Mit zwölf Jahren wechselte der gebürtige Leipziger zum SC Dynamo Berlin, wo er zum Jugend-Nationalspieler heranreifte. Sein Bundesligadebüt bestritt er im Trikot von SV Blau-Weiß Spandau. Der Verein war kurz zuvor mit dem SC Dynamo fusioniert. Bereits in dieser Zeit wurde Nationaltrainer Arno Ehret (rechts im Bild) auf ihn aufmerksam. Am 8. Oktober 1993 spielte "Kretzsche" zum ersten Mal für die deutsche Herren-Nationalmannschaft.