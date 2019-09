Bild: imago images/Sven Simon

Verstärkung in der Führungsebene - Füchse holen Handball-Legende Kretzschmar als Sportvorstand

01.09.19 | 14:16 Uhr

Überraschung vor dem Heimspiel-Start: Stefan Kretzschmar wird Teil der sportlichen Führung der Füchse Berlin. Die Handball-Legende saß zuletzt im Aufsichtsrat von Liga-Konkurrent Leipzig - und ist eine der schillerndsten Figuren seines Sports.

Die Top-Nachricht bei den Füchsen Berlin gab es bereits, da hatte der sportliche Teil des Nachmittags noch gar nicht begonnen: Stefan Kretzschmar wird neuer Sportvorstand beim Handball-Bundesligisten. Er tritt seinen Job am 1. Januar 2020 an - und unterschreibt einen Vertrag für vier Jahre. "Liebe Handballgemeinde, für mich schließt sich heute der Kreis und ich kehre nicht nur privat, sondern auch beruflich in meine Heimat zurück, dorthin wo alles begann", schrieb die Handball-Legende am Sonntagmittag auf ihrem Instagram-Account. Er freue sich, "die Füchse Berlin auf ihrem ambitionierten Weg zu unterstützen, ein dauerhafter Spitzenclub zu werden", heißt es in dem Statement weiter. Der Verein bestätigte den überraschenden Neuzugang in der Führungsebene kurz darauf auf einer außerordentlichen Pressekonferenz - zwei Stunden vor dem Heimspiel-Auftakt gegen den HC Erlangen. Der Posten des Sportdirektors war seit dem Sommer vakant. Volker Zerbe hatte ihn abgegeben und war - als Nachfolger von Stefan Güter - Leiter der Geschäftsstelle geworden.

Zehn Jahre im Aufsichtsrat des DHfK Leipzig

Vor einigen Wochen erst hatte Kretzschmar seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat des DHfK Leipzig bekanntgegeben. Bei den Sachsen hatte sich der heute 46-Jährige zehn Jahre lang engagiert - und prägte eine Erfolgsgeschichte. Als Kretzschmar 2009 in Leipzig begann, spielte der Club in der Oberliga Sachsen. 2010 stieg Leipzig in die dritte Liga auf, ein weiteres Jahr später in die zweite. Seit Sommer 2015 sind die Sachsen erstklassig. "Wir haben mit vereinten Kräften einen etablierten, ernstzunehmenden Bundesligaverein aus der fünften Liga in den vergangenen Jahren aufgebaut", schrieb Kretzschmar, als er auf Facebook seinen Abschied verkündete. Zudem betonte der Handball-Star, der auch als TV-Experte aktiv ist, er werde wohl nun erstmal Pause machen und sich dann vielleicht "einer neuen Herausforderung widmen."

Zur Person Kretzschmar wurde 1973 in Leipzig geboren. Als 12-Jähriger kam er ins Trainingszentrum Berlin. Anschließend spielte er in der Jugend bei SC Dynamo Berlin. Profi-Stationen: SV Blau-Weiß Spandau, VfL Gummersbach, SC Magdeburg 2007 bis 2009: Sportdirektor beim SC Magdeburg 2009 bis 2019: Im Aufsichtsrat des DHfK Leipzig zudem als TV-Experte aktiv.

Pause gerät kurz

Diese neue Herausforderung heißt nun Füchse Berlin. Und das nach einer sehr kurzen Phase des Durchatmens, in der er medial durchaus für Aufmerksamkeit sorgte: Er coachte - aus der Ferne - als Bundestrainer für ein Turnier die deutschen U45-Wasserballer bei der WM in Südkorea. Nun kehrt er mit dem Engagement bei den Hauptstadt-Handballern auch in die Stadt zurück, in der seine Karriere Fahrt aufnahm - denn im Ostteil der Stadt wurde der Weltkasse-Linksaußen geformt. Als Zwölfjähriger kam er ins Trainingszentrum in Berlin. Später folgte der Wechsel in die Kinder- und Jugendsportschule des SC Dynamo - eine der Kaderschmieden des DDR-Sports. Und seine ersten Bundesliga-Spiele machte er für Blau-Weiß Spandau.

421 Bundesliga-Spiele, 1694 Treffer

Es war der Beginn einer großen Laufbahn des Sohnes zweier - im vergangenen Jahr verstorbenen - Handball-Ikonen der DDR. Vater Peter lief 66 Mal für sein Land auf und trainierte anschließend die Frauen-Nationalmannschaft. Das Team, in dem seine Frau Waltraud spielte und das mehrfach Weltmeister und Olympiazweiter wurde. Sohn Stefan stand in 421 Bundesliga-Spielen für Spandau, Gummersbach und anschließend über ein Jahrzehnt für Magdeburg auf der Platte - und warf dabei 1.694 Tore. Schon früh in seiner Karriere wurde der Ausnahme-Spieler zwei Mal deutscher Handballer des Jahres, später gewann er einmal die Meisterschaft und drei Mal den EHF-Cup. 2002 krönte er sich mit Magdeburg zum Sieger der Champions League.

Mehr zum Thema imago images/Hartmut Bösener 23:24 in Leipzig - Füchse Berlin unterliegen trotz furiosem Start

Punk und Provokateur

Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gab Kretzschmar 1993. In 218 Länderspielen erzielte er 821 Tore. 2004 trat er - nach dem verlorenen Finale gegen Kroatien bei den Olympischen Spielen in Athen - aus der deutschen Auswahl zurück. Da war er längst eines der bekanntesten Gesichter seines Sports in Deutschland. Das lag auch daran, dass Stefan Kretzschmar nicht nur auf dem Feld von sich Reden machte. Das Dasein als Handball-Punk und Provokateur, das Unangepasst-Sein begleitete ihn. Da waren die extravaganten Tattoos, die bunten Frisuren, die schrillen Outfits, die MTV-Sendungen über alternative Musik - und natürlich die Beziehung des Ausnahmehandballers mit der Ausnahmeschwimmerin Franziska van Almsick, die die Boulevard-Presse regelmäßig zu Geschichten animierte. Oder der Nackt-Auftritt für eine Kampagne gegen Tierpelz.

Sportdirektor in Magdeburg

2007 beendete Kretzschmar seine Karriere. Beim SC Magdeburg war er danach - vor seinem Engagement in Leipzig - zwei Jahre Sportdirektor. Er kennt also die Funktion, die er nun auch bei den Füchsen Berlin übernimmt. Klar ist: Der Ex-Handball-Star bringt zusätzlichen Glanz in den Hauptstadt-Club. Und klar ist: Es gibt auch sportlich Einiges zu tun. Platz sechs in der vergangenen Saison war für den Verein eine Enttäuschung. Kretzschmar wird dazu beitragen sollen, dass die ambitionierten Ziele künftig auch erreicht werden.

Sendung: rbbUM6, 01.09.2019, 18 Uhr