In der Qualifikation für die EM 2020 belegt Griechenland in der Gruppe J derzeit nur den fünften Platz und hat so gut wie keine Chance mehr, die beiden ersten Plätze zu erreichen. Jetzt möchte der Verband einen Neuanfang wagen und setzt auf den Niederländer John van't Schip als Trainer und Kostas Konstantinids als Technischen Direktor.

Die WM-Teilnahme in Katar 2022. Und davor sind wir hauptsächlich in der Nations League aktiv und da wollen wir eine konkurrenzfähige Mannschaft besitzen, um uns eben danach für Katar zu qualifizieren.

Wie sehr können Sie bei dem jetzt anstehenden Prozess auf Ihre internationalen Erfahrungen bei Hertha BSC zurückgreifen?

Generell war ja meine deutsche Zeit eine Riesen-Erfahrung. Ich habe natürlich sehr viele Freunde in Berlin, zum Beispiel einen guten Draht zu Michael Preetz und zu Hertha, auch nach Köln und Hannover. Da werde ich meine Kontakte natürlich nutzen, um mich etwas schlauer zu machen, was meine kommenden Aufgaben betrifft. So wie Hertha in den letzten Jahren gearbeitet hat, ist das schon bemerkenswert und auch ein mögliches Vorbild für uns.

Inwiefern könnte der griechische Fußballverband von dem bei Hertha BSC eingeschlagenen Weg mit dem Fokus auf eigenen Spielern und eigenen Trainern profitieren?

Man muss das schon als Vorbild sehen und muss sich dann auch darüber austauschen, wie das funktionieren kann. Aber es ist schon noch ein Unterschied zwischen einem Klub und einem Verband, so einen Weg zu gehen, auch wenn es dann doch ein paar Parallelen gibt.

Wie beurteilen Sie den Saisonstart von Hertha BSC?

Der Start mit dem Unentschieden in München war gut, das Spiel in Mainz war unglücklich verloren und wenn da ein Umbruch ist, dann braucht man ein bisschen Glück. Aber wenn man jetzt kontinuierlich weiterarbeitet, zahlt sich das am Ende sicher aus.

Was würden Sie Ihrem ehemaligen Mannschaftskollegen Michael Preetz raten oder wünschen?

Raten gar nichts, er weiß ganz genau, was zu tun ist. Ich wünsche ihm, dass es weiter bergauf geht, mehr Siege und dass Hertha die eigenen Ziele so schnell wie möglich erreicht.

Das Telefoninterview führte Friedrich Rößler.