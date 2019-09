Bild: imago images / Camera 4

Eduard Löwen

Egal ob deutsche U21-Nationalmannschaft oder Hertha BSC - Eduard Löwen ist im Mittelfeld dabei. Für sieben Millionen Euro wechselte der 22-Jährige aus Nürnberg in die Hauptstadt. Bei der U21-EM in Italien kam er dieses Jahr nicht zum Einsatz, in der aktuellen Bundesligasaison stand Löwen bisher nur 15 Minuten im Heimspiel gegen Wolfsburg auf dem Platz.