Die Suche nach einem Standort für ein mögliches neues Hertha-Stadion ist um einen Standort reicher. Ein Architektenbüro hat vorgeschlagen, die neue Arena am Dreieck Funkturm zu errichten, am Standort der ehemaligen Avus Nordkurve. Der Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruoffenegger (Grüne) unterstützt auf Nachfrage des rbb die Idee, über die zuerst die "Morgenpost" [morgenpost.de] berichtet hatte. "Es lohnt, da intensiv in die Prüfung einzusteigen", sagte Schruoffenegger am Freitag.

Ganz neu sei der Vorschlag, den das Büro BLR Projektplan vorgelegt hat, allerdings nicht: Vor zwei Jahren hätten die Grünen des Bezirks diese Idee schon einmal diskutiert. Damals habe die Planung für den Umbau des Dreiecks Funkturm noch am Anfang gestanden. Sowohl bei der Sportverwaltung als auch bei Hertha sei man allerdings nicht auf Interesse gestoßen, so Schruoffenegger.

"Dieses Stadion kann nur funktionieren, wenn man die verkehrliche Einbindung so macht, dass es direkte Anschlüsse an U- und S-Bahn gibt", so Schruoffenegger. Am Dreieck Funkturm wäre die Ringbahn in unmittelbarer Nähe, die U-Bahn über den Kaiserdamm nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Dazu kommen die A115 und die A100. Die Parkplatzproblematik sei baulich zu lösen, sagte Schruoffeneger. Genauso wie der Lärmschutz: Die Architekten des Stadions müssten dafür sorgen, dass der Lärm "im Kessel" bleibt. Für die Anwohner im Grunewald und in Halensee wäre die Belastung aber nicht zu hoch, da Heimspiele der Hertha nur alle zwei Wochen stattfinden.

Der Berliner Senat hatte Hertha BSC zuletzt den Flughafen Tegel als Stadionstandort vorgeschlagen. Sobald dort der Flugbetrieb ruht und die "Urban Tech Republic" mit Gewerbe und Wohnungen umgesetzt wird, könnte eventuell auch ein Stadion Platz finden. Derzeit werden vier Standorte auf dem Gelände des Flughafens geprüft. Fraglich ist in Tegel allerdings die ÖPNV-Anbindung - weswegen Hertha BSC Tegel für ungeeignet erklärt hatte. Der Verein will weiterhin im Olympiapark bauen - hat dort aber kein Baugrundstück.