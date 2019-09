Audio: Inforadio, 06.09.2019, Sebastian Schöbel | Bild: imago/GünterSchneider/Hertha BSC | Collage: rbb24/Dave Rossel

Pläne für neues Stadion - Hertha gibt Tegel doch noch eine (kleine) Chance

06.09.19 | 08:45 Uhr

Hertha und Union verfolgen beide ambitionierte Stadion-Pläne. Doch vor allem Hertha kommt dabei kaum voran. Nun saßen beide Vereine zusammen im Abgeordnetenhaus, zum Bürgerdialog. Am Ende formierte sich eine ungewöhnliche Allianz. Von Sebastian Schöbel



Fragt man Dennis Buchner, den sportpolitischen Sprecher der SPD, ist die Debatte über ein neues Hertha-Stadion im Olympiapark eigentlich beendet: Weil das vom Verein favorisierte Grundstück einer Genossenschaft nicht mehr zum Verkauf steht, so Buchner. "Und weil es aus Sicht des Senats und des Abgeordnetenhauses kein weiteres Grundstück im Olympiapark gibt, wo man dieses Stadion bauen kann."

Herthas Fans fühlen sich benachteiligt

Viele der Teilnehmer, die am Donnerstag zu Buchners sportpolitischem Dialog ins Abgeordnetenhaus gekommen sind, sehen das allerdings anders. Sie tragen die blau-weißen Vereinsfarben der Hertha und fühlen sich ungerecht behandelt. "Für mich sollte ein Sportausschuss Hertha und Union unterstützen, in allen Belangen", sagt ein älterer Hertha-Fan. Der sympathische kleine Aufsteiger in Köpenick habe es mit seinem Stadion-Ausbau allerdings gerade deutlich einfacher in der Politik als die Alte Dame mit ihrem Stadionbau in Westend - so jedenfalls lautet der unausgesprochene Vorwurf. "Und das hinterlässt bei mir den Eindruck, dass es besonders Hertha trifft", so der Fan. Dass im Olympiapark kein Platz für eine moderne Fußballarena sein soll, wollen viele der Hertha-Fans im Saal 376 nicht glauben. Auch das Argument, dass der Denkmalschutz im Olympiapark Vorrang haben muss, akzeptieren sie nicht. Im Gegenteil: Eine moderne Arena könne doch genau der Impuls sein, den das verstaubte, marode Gelände braucht, meint eine Frau im Hertha-T-Shirt.

| Bild: rbb|24/ Mappa Pro

Teichert: Beim Stadion ist Hertha immer auf dem Abstiegsplatz

Klaus Teichert, Chef der Hertha Stadion GmbH, hört aufmerksam zu, manchmal lächelt er und nickt. Er ist für Herthas geplante neue Arena zuständig - an diesem Abend hat er im Abgeordnetenhaus mehr Fürsprecher als sonst. Der Verein brauche das neue Stadion dringend, sagt Teichert: für eine bessere Stimmung genauso wie für die Wirtschaftsbilanz. "Ob wir vorne spielen oder gegen den Abstieg, unser Stadion hat immer 60 Prozent Auslastung." Zu wenig also, und das wirke sich negativ auf die Wachstumschancen des Bundesligisten aus. In einem kleineren, engeren Stadion wäre das anders, so Teichert. Und so ein Stadion sei eben am besten im Olympiapark zu realisieren: Ideale ÖPNV-Anbindung durch die S-Bahn und eine gewohnte Umgebung seit den 1960er Jahren. Jetzt brauche man eben nur noch Einigkeit beim Baugrundstück, so Teichert. "Dieses Einvernehmen versuchen wir nach wie vor herzustellen und werden darin auch nicht nachlassen."

Mehr zum Thema imago/collage:rbb|24 rbb exklusiv | Genossenschaft will nicht mehr verkaufen - Hertha verliert Ringen um Grundstück für neues Stadion Lange hat Hertha BSC verhandelt, um im Olympiapark sein geplantes neues Stadion zu errichten. Doch auf dem anvisierten Grundstück stehen Wohnungen, die der Verein nicht ersetzen kann. Er muss nun einen großen Traum beerdigen. Von Sebastian Schöbel



Hertha hat zu viel Platz, Union zu wenig

Im Berliner Abgeordnetenhaus sehen das die meisten Parteien allerdings ganz anders. Der Berliner Senat, allen voran Sportsenator Andreas Geisel (SPD), will lieber über den Standort Flughafen Tegel reden: Ist der Flugbetrieb dort erstmal eingestellt, soll hier ein ganz neues Quartier entstehen. Und eventuell auch mit einem neuem Hertha-Stadion. Teichert ist skeptisch. Weder sei die nötige ÖPNV-Anbindung geklärt, noch die Verträglichkeit mit den hier geplanten Gewerben und Wohnhäusern. Christian Arbeit, Sprecher von Union Berlin, hört sich das alles weitgehend schweigend an. Sein Verein hat ganz andere Probleme. "Das ist jetzt schon eine relativ dramatische Situation", erklärt er. "Weil wir alle 14 Tage Tausende Menschen enttäuschen, die gerne kommen würden, aber keine Karten kriegen." Denn wo Hertha das "Oly" zu groß ist, ist das Stadion an der Alten Försterei für Union Berlin zu klein. Über den Ausbau verhandelt der Aufsteiger schon lange mit der Politik. "Liebe Herthaner, glaubt mir", sagt Arbeit. "Auch wir als Unioner hatten Phasen, wo wir dachten, alle sind gegen uns, keiner will uns helfen." So wie einst beim Standort für das geplante Nachwuchsszentrum der "Eisernen": Ein jahrelanger, nervenaufreibender Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Einen Standort hat man schließlich gefunden, gebaut aber wurde bislang nicht.



Ein "eiserner" Kompromissvorschlag

Aber dann hat ausgerechnet der Unioner Christian Arbeit einen Ratschlag für den Herthaner Klaus Teichert und die Fans des Clubs. "Am Ende kann es einen schmerzhaften Punkt geben, an dem man feststellt: Ich kann noch so verliebt sein in mein Idealszenario, und es kann noch so sinnvoll sein, aber es geht nicht und ich kann es nicht durchsetzen. Und dann kommt man nur weiter, wenn man neu denkt." Ob die Hertha dafür schon bereit ist? Vielleicht, deutet Stadion-Chef Klaus Teichert an: Man werde sich den Standort Tegel jetzt nochmal anschauen und mögliche Lösungen für den Verkehr genau analysieren. Und der Senat solle mal sagen, wo genau Hertha in Tegel bauen könnte. Also, rein theoretisch. Union und Hertha: Im Ringen mit der Politik vereint. Klingt fast ein bisschen zu harmonisch. Zum Glück ist in knapp zwei Monaten das Derby.