Nach ihrer Babypause hat Laura Ludwig wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im rbb|24-Interview spricht die Weltmeisterin von 2017 über zu viel Druck - und erzählt, wie wichtig familiäre Unterstützung ist.

rbb|24: Frau Ludwig, wie geht es Ihnen fünf Tage nach dem Sieg in Rom ?

Nach Sieg in Rom

Was hat sich denn bei Ihnen verändert? Was hat sie zurück in die Erfolgsspur gebracht?

Ich beziehungsweise wir (Anm. d. Red.: Laura Ludwig und ihre sportliche Partnerin Margareta Kozuch) mussten vom Kopf her entspannen und Schritt für Schritt dem Erwartungsdruck begegnen. Wir arbeiten weiterhin beide hart an uns und hart im Training und haben gar nicht viel verändert. Außer dass wir jetzt mehr genießen, mehr Beachvolleyball spielen möchten als müssen.

Wie sehr bestätigt Sie denn auch so ein Erfolg, nach einer längeren Pause endlich wieder zur Weltspitze zu gehören?

Ich habe natürlich schon gezweifelt, ob ich noch da oben hingehöre und ob ich das alles schaffen kann. Ich habe meinen Kleinen natürlich sofort vermisst, als ich Ihn zwei Wochen bei den Großeltern in Berlin lassen musste. Doch der Erfolg jetzt in Italien hat alle Zweifel weggewischt.