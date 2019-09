Der Berliner Alexander Nobis und der Potsdamer Patrick Dogue haben bei den Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf in Budapest am Dienstag Staffel-Gold gewonnen. Das Duo setzte sich nach einer starken Leistung klar mit 1.506 Punkten durch und verwies Südkorea (1482) und Russland (1.475) auf die Plätze zwei und drei.

Beim Fechten und Reiten belegte das Duo in Budapest jeweils Platz eins in der Disziplinwertung und zeigte auch eine gute Leistung im Schwimmen. Als Führende gingen sie mit 15 Sekunden Vorsprung in den abschließenden Laser Run aus Schießen und Laufen und verteidigten ihren Spitzenplatz erfolgreich.

Die Weltmeisterschaften in Budapest laufen noch bis zum 8. September. In den Einzelwettbewerben der Frauen am Freitag und der Männer am Sonntag werden neben Medaillen auch Startplätze für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 vergeben. Die ersten drei Athleten sichern sich ein Ticket.

Die Berlinerin Annika Schleu und der Potsdamer Dogue hatten bereits bei den Europameisterschaften jeweils einen Quotenplatz für den deutschen Verband gesichert.