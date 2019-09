Leichtathletik-Chef hält Olympia 2036 in Berlin für möglich

Sebastian Coe in der "FAZ"

Es ist eine prominente Wortmeldung in der Debatte um eine Berliner Olympia-Bewerbung im Jahr 2036: Sebastian Coe, am Mittwoch frisch als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes wiedergewählt, hält einen Anlauf der Hauptstadt für nicht ausgeschlossen. "Die Olympischen Spiele 1936 waren nun einmal in Berlin. Ich würde nicht sagen, dass wir dieses Jubiläum feiern. Das ist ein anderes Thema", sagte der Brite im Interview der "FAZ" [externer Link] auf die Frage, ob 100 Jahre nach den von der Hitler-Diktatur zur Propaganda missbrauchten Spielen Berlin wieder Schauplatz werden dürfe. "Eine Olympia-Bewerbung ist gewiss nicht undenkbar."