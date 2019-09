Bei den Para-Schwimm-Weltmeisterschaften in London haben gestern Abend Elena Krawzow (PSC Berlin), Taliso Engel (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Verena Schott (BPRSV) Gold gewonnen. In der Startklasse S12 ließ die Berlinerin Krawzow im Finale der 100 Meter Brust der Konkurrenz keine Chance. Nach 1:13,62 Minuten schlug die 25-jährige mit Weltrekord als Erste an.



Die Berlinerin Verena Schott holte über die 100 Meter Brust schon am Montag Teamsilber in der Startklasse SB5. Gestern legte die 30-jährige Para-Schwimmerin vom Brandenburgischen Präventions- und Rehabilitationssportverein noch Gold über die 100 Meter Rücken in der Startklasse S6 nach. Mit ihren 1:23,81 Minuten stellte Schott damit einen Europarekord auf. Die Para-Schwimm WM in London endet am Sonntag.

In der Startklasse 13 sorgte Taliso Engel mit seiner Goldmedaille über 100 Meter Brust für eine Sensation. "Ich war selbst überrascht, wie gut das lief", sagte der 17-Jährige aus Bayern.