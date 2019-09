Ein schwerer Sturz des Cottbusers Tony Martin hat am Freitag die drittletzte Etappe der Spanien-Rundfahrt überschattet. Rund 60 km vor dem Ziel in Toledo kam der viermalige Zeitfahr-Weltmeister vom Team Jumbo-Visma in einem Massensturz gemeinsam mit seinem Kapitän Primoz Roglic zu Fall.