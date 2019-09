"Als ich bereit war, die nötigen Umfänge auf der Straße in Angriff zu nehmen, hat mich leider ein Infekt erwischt", sagte Schachmann. "Der war hartnäckiger, als wir zuerst dachten und in Summe habe ich über eine Woche Training verloren. Darum musste wir den geplanten Renneinstieg auch verschieben." Der 25-Jährige hatte sich nach einem Sturz bei der Tour de France im Juli drei Mittelhandknochen gebrochen und arbeitete an seiner Rückkehr. Die Verletzung sei ausgeheilt.

Radprofi Maximilian Schachmann (Berlin) hat seinen Start bei den Weltmeisterschaften in der britischen Grafschaft Yorkshire (22. bis 29. September) nun doch abgesagt. Das bestätigte sein Team dem SportInformations-Dienst (SID). Grund dafür ist ein Infekt, der Schachmanns zunächst für diese Woche geplante Rückkehr in den Rennbetrieb verhindert.

Noch bei der Deutschland Tour hatte sich Schachmann optimistisch gezeigt, bei der WM antreten zu können. Sein Comeback plant Schachmann nun für die italienischen Eintagesrennen im Oktober, auch die Lombardei-Rundfahrt (12. Oktober) ist ein Thema, anschließend will er die Tour of Guangxi in China (15. bis 20. Oktober) in Angriff nehmen.

"Für mich ist es wichtig, in diesem Jahr noch Rennkilometer zu sammeln, wir werden sehen wie es läuft, aber ich möchte dort schon noch einmal Leistung zeigen, sofern bis dahin nicht noch ein Rückschlag kommt", meinte Schachmann.