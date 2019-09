Der Deutschland-Achter um den Berliner Steuermann Martin Sauer hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften im österreichischen Linz Gold gewonnen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) setzte sich im Finale knapp vor den Niederlanden und Olympiasieger Großbritannien durch.

Nach Gold in Sarasota 2017 und im vergangenen Jahr in Plowdiw war es bereits der dritte WM-Erfolg in Serie für das deutsche Boot.