Staatsanwalt will Jerome Boateng vor Gericht stellen

Die Staatsanwaltschaft München hat im Februar dieses Jahres Anklage gegen den gebürtigen Berliner Jerome Boateng wegen gefährlicher Körperverletzung eingereicht. Wie der WDR und die Süddeutsche Zeitung am Dienstag berichten, werde dem Fußballer vorgeworfen, seine Ex-Freundin verletzt zu haben [tagesschau.de]. In einem Fall habe die Staatsanwaltschaft bereits Anklage gegen den Ex-Nationalspieler erhoben. In einem weiteren Fall soll die Polizei noch ermitteln.