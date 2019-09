Bild: dpa/Soeren Stache

Interview | LTTC-Sportdirektor Marcus Zoecke - "Es wird das prestigereichste Turnier Deutschlands werden"

18.09.19 | 19:40 Uhr

Dass in Berlin ab 2020 wieder die internationale Tenniselite der Frauen aufschlägt, ist auch Marcus Zoecke zu verdanken. Im Interview erzählt der Sportdirektor des LTTC Rot-Weiß, was bis dahin noch zu tun ist - und gerät ins Schwärmen.



rbb|24: Herr Zoecke, Sie haben jahrelang für die Rückkehr dieses Turniers nach Berlin gearbeitet, seit heute ist es offiziell. Wie ist jetzt Ihre Gefühlslage?

Marcus Zoecke: Ich bin natürlich erleichtert. Es ist tatsächlich so, dass wir zwar erst seit Januar an diesem Projekt arbeiten, aber natürlich auch in den letzten Jahren immer schon geschaut haben, dass unser Turnierclub auch wieder ein Turnier bekommt. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, dieses herausragende Ereignis nach Berlin zu holen. Es hat geklappt und ich bin sehr zufrieden.

Was sind die größten Herausforderungen, um so ein Turnier hier stattfinden zu lassen?

Wir brauchen natürlich Rasenplätze. Das ist natürlich schon in Auftrag gegeben und für eine erfahrene Firma sicherlich Routine. Wir haben hier den Davis Cup veranstaltet und auch schon einen größeren Schaukampf gemacht. Wir haben damals von der ITF (dem Tennisweltverband, Anm. d. Red.) den Stempel als Turnieranlage bekommen, haben also alle Voraussetzungen. Das wurde jetzt von der WTA (Women’s Tennis Association, Anm. d. Red.) auch nochmal bestätigt. Wir müssen natürlich das Ganze in Form bringen und es gibt ein paar Sachen, die zu machen sind. Aber wir haben mit der Stadt Berlin, mit Wimbledon und mit unserem Veranstalter Emotion so starke Partner, dass wir das bewältigen werden.

Was muss denn am Stadion noch gemacht werden?

Das sind kosmetische Sachen. Die Räumlichkeiten sind da. Das Stadion muss gereinigt werden und es müssen ein paar Reparaturen gemacht werden. Dafür gibt es diese Reports von der WTA und im Prinzip sind das Dinge, die überschaubar sind und, wenn sie einmal gemacht sind, auch für die nächsten Jahre halten. Wie bei jedem Turnier werden natürlich auch Zelte aufgestellt, zum Beispiel für den VIP-Bereich. Das sind Sachen, die vorübergehend sind.

Es gab auch ein paar kritische Stimmen von den Mitgliedern. Weil es nach der Turnierabsetzung 2008 ein kleines Tief gab, befürchten manche, das könnte es wieder geben. Wie haben Sie die Mitglieder überzeugt?

Kritische Stimmen gibt es natürlich immer. Wir haben eine besondere Situation gehabt und haben jetzt auch einen Wechsel im Vorstand. Das hat das Ganze natürlich etwas anstrengend gemacht, war auf der anderen Seite aber auch sehr positiv. Im Prinzip ist in vielen Projekten dadurch schon eine Zusammenarbeit zwischen altem und neuem Vorstand entstanden. Das hat sehr gut geklappt und das Vertrauen der Mitgliedschaft in den neuen Vorstand ist sehr groß. Insofern haben eigentlich alle Überzeugungsarbeit geleistet. Am Ende des Tages glaube ich schon, dass sich die meisten darauf freuen. Wenn das Turnier einmal stattgefunden hat, wird jeder erst merken, was das eigentlich für eine große Sache ist für die Stadt. Für das Tennis und auch für den Club.

Zur Person Marcus Zoecke - 1968 in Berlin geboren - wurde 1989 Tennisprofi, Rücktritt 1995 - gewann jeweils einen Titel im Einzel und im Doppel - seit 2013 Sportdirektor beim LTTC Rot-Weiß Berlin



Worauf freuen Sie sich denn aus sportlicher Perspektive? Was wird das für ein besonderes Teilnehmerfeld?

Es wird das prestigereichste Turnier Deutschlands werden mit einer Million Dollar Preisgeld. Es findet zu dem besten Termin statt, den man sich wünschen kann: in Vorbereitung auf eines der wichtigsten Sportereignisse der Welt, nämlich Wimbledon. Ich rechne damit, dass mindestens fünf der ersten Zehn der Damen hier spielen werden, vielleicht zehn der besten 20 der Welt. So war es in diesem Jahr in Birmingham, wo die Lizenz herkommt. Es ist der Termin, wo alle spielen wollen, um sich vorzubereiten. Insofern wird das sicherlich einen ähnlichen Charakter haben wie damals die German Open. Das ist das, was von der Größe her hier auch reinpasst. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was man hier im Club bekommen konnte. Hinzu kommt natürlich das besondere Flair durch Rasen. Es wird eine Veranstaltung sein, von der jeder sprechen wird.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Maximilian Zobel. Es handelt sich um eine redigierte und leicht gekürzte Fassung.



Tennisgeschichte im Grunewald

Bild: imago images/Pressefoto Baumann 1979 fanden die German Open das erste Mal in Berlin statt. Die US-Amerikanerin Caroline Stoll gewann die Premiere des WTA-Damenturniers, das damals noch auf Sand stattfand. 1982 gewann dann mit Bettina Bunge (rechts) das erste Mal eine Deutsche. Zwei Jahre später machte es ihr Claudia Kohde (links) nach.



Bild: imago images/Norbert Schmidt 1986 begann dann die Ära Steffi Grafs bei den German Open. Graf gewann das Turnier innerhalb von 11 Jahren neun Mal und ist damit die Rekordsiegerin der Veranstaltung. Das Turnier boomte, stellte Zuschauerrekorde auf, diverse Fernsehsender berichteten live von dem Event.



Bild: imago/teutopress Ihre vielleicht größte Rivalin zu dieser Zeit war Gabriela Sabatini. Doch die Argentinierin, die 1990 die US Open gewann, hatte häufig das Nachsehen gegen die Ausnahmespielerin Graf. Sie unterlag der Deutschen sowohl 1989 als auch 1993 im Endspiel von Berlin.



Bild: imago images/Laci Perenyi 1996 gewann Steffi Graf das Turnier zum letzten Mal. Anschließend schaffte es keine deutsche Tennisspielerin mehr im Grunewald zu gewinnen. Die Belgierin Justine Henin-Hardenne siegte 2002, 2003 und 2005. Auch die Spanierin Conchita Martinez war zwei Mal (1998 und 2000) erfolgreich.

Bild: imago images/Olaf Wagner Nach dem Abtritt von Steffi Graf brachen bei den German Open schwierige Zeiten an. Sowohl das Zuschauer- als auch das Medieninteresse nahmen ab. 2004 verkaufte der Deutsche-Tennis-Bund das Turnier an den katarischen Tennisverband. Anschließend wurde das Turnier mit wechselnden Namen ausgetragen. Hier geben Georg Freiherr von Waldenfels (Zweiter v. r.), damaliger Präsident des Deutschen-Tennis-Bundes, und der Präsident des katarischen Verbands, Sheikh Mohammad Bin Faleh Al-Thani (mitte), die Übergabe bekannt.

Bild: imago/Camera 4 Das Teilnehmerfeld blieb weiterhin prominent. 2007 triumphierte Ana Ivanovic (hier beim Aufschlag) in der Hauptstadt. Die spätere Weltranglistenerste und Grand-Slam-Siegerin setzte sich in einem engen Finale gegen die Russin Svetlana Kuznetsova durch. Mittlerweile hat die Ehefrau von Weltmeister Bastian Schweinsteiger ihre Karriere beendet.



Bild: imago images/Xinhua 2008 fand das vorerst letzte Turnier in Berlin statt. Dinara Safina (links) setzte sich gegen ihre russische Landsfrau Jelena Dementjewa (rechts) durch. 2020 erlebt das ehemalige Sandplatz-Turnier als Rasen-Event eine Neuauflage. Dann wird sich wieder die Weltspitze im Tennis in Berlin messen. Das Turnier soll als Vorbereitung auf Wimbledon veranstaltet werden.



Bild: imago images/Claudio Gärtner Gespielt wird auch dann wieder im Grunewald auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin. Das Stadion wurde 2004 zu Ehren Steffi Grafs umbenannt und muss für das WTA-Turnier im nächsten Jahr umfangreich renoviert werden. Der Berliner Senat hat seine finanzielle Unterstützung bereits zugesagt.

Sendung: rbb UM6, 18.09.2019, 18 Uhr