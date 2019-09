Der ttc eastside ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Berliner setzten sich am Freitagabend im ersten Champions-League-Spiel mit 3:0 gegen Girbau-Vic TT aus Spanien durch. Im ersten Spiel besiegte Neuzugang Yu Fu Charlotte Carey mit 3:1, Bernadette Szöcs, ebenfalls neu im Kader des ttc, erhöhte mit einem 3:2-Sieg auf 2:0. Nina Mittelham gewann ihr Spiel gegen Orsolya Feher Agota deutlich mit 3:0 und sicherte ihrer Mannschaft so den frühen Sieg.