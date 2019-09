Die Spielerinnen des TTC Eastside sind ins Final Four um den deutschen Tischtennis-Pokal eingezogen. Die Berlinerinnen setzten sich am Sonntag im Rahmen eines Qualifikationsturniers in eigener Halle gegen Drittligist Hannover 96 und den Erstliga-Kontrahenten SV Böblingen jeweils klar mit 3:0 durch.



Damit feierte der TTC den dritten Erfolg innerhalb von drei Tagen: Am Freitag gewann das Team in der Champions League gegen Girbau Vic aus Spanien mit 3:0, am Samstag wurde beim Bundesliga-Auftakt der TTK Anröchte mühelos mit 6:0 besiegt.