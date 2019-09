Die deutschen Volleyballer mit den beiden Berlinern Moritz Reichert und Julian Zenger haben ihren EM-Auftakt verpatzt. Der Vize-Europameister von 2017 unterlag in seinem ersten Gruppenspiel am Freitag Serbien verdient mit 0:3 (21:25, 17:25, 15:25). Die Leistung der Mannschaft war dabei über weite Strecken ernüchternd.

Nur nach dem ersten Punkt lagen die Deutschen im ersten Satz in Führung, anschließend beraubten sich Georg Grozer und Co. mit zahlreichen Fehlaufschlägen und einem Mittelblock ohne Durchschlagskraft der Chance, die Partie ausgeglichen zu gestalten. Das änderte sich auch in Durchgang zwei zunächst nicht, schnell zog Serbien auf 8:4 davon.

Kapitän Lukas Kampa und auch BR-Volleys-Angreifer Moritz Reichert hatten vor dem Turnier eine Medaille als Ziel ausgegeben. "Unser Ziel ist es, wieder eine Medaille zu holen. Das Halbfinale wollen wir in jedem Fall erreichen.", erklärte Reichert vor dem Turnierstart . Von der dazu nötigen Leistung war das Team von Bundestrainer Andrea Giani im Auftaktspiel in Brüssel weit entfernt.

Dann schien das Spiel kurzzeitig zu kippen, nach dem ersten Blockpunkt der Deutschen durch Lukas Kampa zum 10:11 ballte der Kapitän die Hand zur Faust. Doch was folgte war der

nächste Aufschlagfehler, und Serbien hatte fortan wieder auf alle Angriffsbemühungen der Deutschen die bessere Antwort. Schnell ging Durchgang zwei verloren und auch im dritten Satz gelang die Wende trotz eines kurzen Aufbäumens nicht.

Chance zur Wiedergutmachung hat das DVV-Team bereits am Samstag, wo im zweiten von fünf Gruppenspielen Co-Gastgeber Belgien wartet. Weitere Gegner in Vorrundengruppe B sind die Außenseiter Österreich (16.09.), Slowakei (18.09.) und Spanien (19.09.). Die EM findet in diesem Jahr erstmals mit der Rekordzahl von 24 Nationen und in vier Ländern statt. Als Co-Gastgeber treten neben Belgien auch Frankreich, die Niederlande und Slowenien auf.