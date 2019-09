Die Schmetterlinge, wie die deutschen Damen auch genannt werden, überzeugten durch eine sichere Annahme, gute Aufschläge und einen variablen Angriff.



In der Runde der letzten Acht bekommt es die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Mittwoch erneut in Lodz entweder mit Co-Gastgeber Polen oder Vorrundengegner Spanien zu tun. Beide Teams stehen sich am Abend gegenüber, gegen Spanien hatte das deutsche Team in der Vorrunde bereits gewonnen.