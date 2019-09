Es war ein wahrer Volleyball-Krimi im polnischen Lodz: Deutschland gewann den ersten Satz mit 25:22 und setzte den Gastgeber so bereits früh unter Druck. Die Polinnen zeigten sich davon allerdings unbeeindruckt und entschieden den nächsten zwei Sätze mit 25:16 und 25:19 souverän für sich.

Lange Zeit sah es im vierten Satz so aus, als könne Polen den Sieg bereits einfahren. In der zweiten Hälfte des vierten Abschnitts drehte die deutsche Mannschaft allerdings auf, entschied den vierten Satz deutlich mit 25:15 für sich und erzwang so das Tiebreak. Angefeuert von den Fans in Lodz dominierte Polen den letzten entscheidenden Satz und siegte nach einem 15:11 mit 3:2 gegen die deutsche Auswahl.

Damit verpassen Deutschlands Volleyaballerinnen das Halbfinale im türkischen Ankara, für das sich neben Polen am Nachmittag bereits die Slowakei qualifiziert hatte.