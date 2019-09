Aus in der zweiten Qualifikationsrunde

Die Wasserballer des OSC Potsdam sind in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions-League-Hauptrunde gescheitert. Der Meisterschafts-Dritte verlor am Wochenende beim Vierer-Turnier in Budapest alle drei Spiele deutlich. Gegen Gastgeber OSC Budapest unterlag Potsdam mit 4:26 (2:11), gegen den russischen Meister Dynamo Moskau mit 9:17 (4:9) und im abschließenden Sonntags-Match gegen Sintez Kasan aus Russland mit 8:22 (5:12). Bis auf wenige positive Ansätze im Spiel gegen Moskau mit sechs Tore von Lukas Küppers ließen die Brandenburger vor allem defensive Stabilität vermissen.