Die Füchse Berlin müssen im Viertelfinale des DHB-Pokals zur MT Melsungen. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend. Brisant wird das Duell vor allem für Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter, der auf seinen zukünftigen Verein trifft. Der Keeper wechselt nach der Saison nach Melsungen. Die Füchse hatten sich am Dienstag im Achtelfinale knapp gegen den SC Magdeburg durchgesetzt .

Highlight des Viertelfinals dürfte die Neuauflage des Vorjahresfinals in Mannheim sein, zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem aktuellen Tabellenführer Hannover-Burgdorf. In den übrigen Partien empfängt der TVB Stuttgart den THW Kiel und Ludwigshafen den TBV Lemgo.

Die Viertelfinalspiele finden am 3. und 4. Dezember statt, das Final Four Turnier wird dann am 4. und 5. April in Hamburg ausgespielt.

Sendung: rbb24, 21.45 Uhr, 03.10.2019