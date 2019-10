Bild: imago images/Camera 4

78:74 bei Brose Bamberg - Alba gewinnt auch im vierten Pflichtspiel der Saison

06.10.19 | 20:21

Nachdem Alba Berlin in dieser Saison bislang alle drei Pflichtspiele gewinnen konnte, drohte am Sonntagabend in der Basketball-Bundesliga bei Brose Bamberg lange Zeit die erste Niederlage. Die Mannschaft von Aito Garcia Reneses zeigte in der zweiten Halbzeit allerdings eine überragende Leistung beim Pokalsieger der Vorsaison und stemmte sich erfolgreich gegen die Pleite. Am Ende gewannen die Albatrosse mit 78:74 (34:43).



Alba zu ungenau

Reneses konnte wieder auf den zuletzt verletzten Makai Mason zurückgreifen. Die Partie begann zunächst ausgeglichen, Alba lag aber von Beginn an fast immer im Rückstand. Die Gäste ließen die Bayern zunächst zwar keinen höheren Vorsprung erspielen, fanden gegen aggressive Bamberger in der Offensive aber nur wenig Möglichkeiten. Da zunächst auch noch die Berliner Defensive gut arbeitete, kamen beide Teams in der Anfangsphase nur zu wenigen Punkte. Während Bamberg ausgeruht in das Spiel gehen konnte, steckte den Berlinern noch das anstrengende Euroleague-Spiel gegen St. Petersburg vom Freitagabend in den Knochen. Alba leistete sich in der ersten Halbzeit zu viele Ballverluste und ließ in der Deckung nach und nach auch die nötige Konsequenz vermissen. So konnte sich Bamberg noch vor der Pause erstmalig deutlicher absetzen (41:30).



Starke zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam Alba offensiv besser in Schwung und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nach einer knappen halben Stunde brachte Hermannsson mit zwei erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen die Gäste erstmalig mit 67:66 in Führung. Die Zuschauer in der Brose-Arena sahen nun eine enge und spannende Schlussphase, in der die Führung ständig wechselte. Die Entscheidung zugunsten der Berliner fiel erst wenige Sekunden vor dem Ende der Partie, als Hermannsson zum 78:74-Endstand traf. Alba behält somit auch im vierten Pflichtspiel der Saison eine weiße Weste. Am kommenden Freitag (18:30 Uhr) geht es für die Mannschaft in der Euroleague bei Anadolu Efes Istanbul weiter.



Sendung: rbb24, 06.10.19, 21:45 Uhr