Das Top-Duell im Achtelfinale des Berliner Landespokals findet in Moabit statt: Im heimischen Poststadion empfängt der Berliner AK den Regionalliga-Konkurrenten VSG Altglienicke. Das ergab die Auslosung in der Geschäftsstelle des Berliner Fußball-Verbandes am Freitagabend. Die Runde der letzten 16 Teams wird am 16. und 17. November ausgetragen.