Große Ehre für Franziska van Almsick: Die frühere Schwimm-Weltmeisterin wird für ihr Lebenswerk als "erster gesamtdeutscher Sportstar" mit der Goldenen Sportpyramide der Deutschen Sporthilfe ausgezeichnet. Van Almsick, zweimalige Welt- und 18-malige Europameisterin, erhält den Preis am 21. November im Allianz Forum in Berlin. Zudem wird die 41-Jährige in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.