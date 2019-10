Theo Reinhardt und Maximilian Beyer haben zum Abschluss der Bahnrad-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn die Bronzemedaille im Madison gewonnen. Das Berliner Duo kam am Sonntag nach 200 Runden auf 37 Punkte. Reinhardts Standardpartner Roger Kluge aus Berlin, mit dem er 2018 und 2019 Weltmeister wurde, war in den Niederlanden nicht am Start.