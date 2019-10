Am Mittwoch starten die Bahnrad-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn. Im Deutschen Team steht nach dem Rücktritt von Miriam Welte plötzlich die Cottbuserin Emma Hinze besonders im Fokus - sie ist jetzt mit 22 Jahren die Erfahrenste.

Mit sieben verliebt sich Emma Hinze in den Radrennsport, mit 13 tauscht sie ihr Straßen- gegen ein Bahnrad. Jetzt, mit 21, steht mit der Weltmeisterschaft in Pruszkow ihre erste Profi-WM an. Druck macht sich die Wahl-Cottbuserin aber keinen. Von Stephanie Baczyk

Das ist so, seit Miriam Welte Ende September ein bisschen aus dem Nichts ihre Karriere beendet hat. Mindestens bis nach den Spielen in Tokio sollte die 32-jährige Olympiasiegerin Welte das Team eigentlich noch als erfahrene Athletin anführen und gemeinsam mit Emma Hinze im Teamsprint starten. Weltes Abschied kam selbst für Emma Hinze überraschend: "Ich war ein bisschen schockiert. Eigentlich war ich für alle Weltcups mit ihr eingeplant", erzählt Hinze. Stattdessen bekam sie nun Lea Sophie Friedrich als neue Partnerin an die Seite gestellt und ist plötzlich die Erfahrene im Team - sozusagen die Thronfolgerin der Generation Miriam Welte und Kristina Vogel.



In den vergangenen Wochen haben die beiden am Stützpunkt in Frankfurt/Oder ihre ersten gemeinsamen Trainingsfahrten absolviert, als Vorbereitung auf die Europameisterschaften im Niederländischen Apeldoorn (16. - 20. Oktober). Sie müssen schnell funktionieren, denn bei der EM geht es um Punkte für die Olympiaqualifikation.