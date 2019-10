Es war eine starke Saison für den Berliner Baseball-Profi Max Kepler in der Major League Baseball. Rekord inklusive. Doch in den Playoffs fand sie nun ihr frühes Ende: Mit den Minnesota Twins verlor der 26-Jährige in der Nacht zum Dienstag auch das dritte Spiel gegen die New York Yankees - und scheiterte damit in der Erstrundenserie der Playoffs.