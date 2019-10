Bild: imago images/Camera4

Vierte Pleite in Folge - Alba Berlin verliert in der Euroleague auch gegen Mailand

29.10.19 | 22:04

Es sah zur Halbzeit noch vielversprechend aus für Alba Berlin, doch nach 40 Spielminuten verließen die Berliner erneut als Verlierer das Parkett. Das 78:81 gegen Mailand war die vierte Euroleague-Niederlage in Folge. Gegen die Italiener taten sich die Albatrosse in eigener Halle vor allem in der Anfangsphase extrem schwer, steigerten sich aber zum richtigen Zeitpunkt. Nach starkem zweiten Viertel gingen die Gastgeber mit einer sieben-Punkte-Führung in die zweite Hälfte, konnten aber das hohe Tempo nicht über die gesamte Spielzeit halten. Das Team von Coach Aito Reneses musste somit die vierte Niederlage im fünften Euroleague-Saisonspiel hinnehmen. Das Duell mit der italienischen Spitzenmannschaft begann denkbar schlecht für die Gastgeber. Zum Einen fiel keiner der ersten Würfe auf des Gegners Korb, zum Anderen präsentierten sich die Gäste robust - schnappten sich einen Großteil der Rebounds. So war es wenig überraschend, dass die Gäste früh mit sieben Punkten führten. Doch die Albatrosse schüttelten sich einmal ordentlich und starteten dann durch. Der starke Litauer Rokas Giedraitis brachte Alba mit seinem schönen Dreier nach knapp sechs Minuten erstmals in Führung (12:11).



Starkes zweites, umkämpftes drittes Viertel

Mit einem Punkt Vorsprung gingen die Hauptstädter in den zweiten Abschnitt - und er sollte offenbaren, wie gut die junge Truppe von Coach Aito Reneses sein kann. Endlich konzentrierten sich die Berliner auf die einfachen Dinge. So brachten sie den großen Gegner immer wieder in Schwierigkeiten. Bezeichnend für die neuen Kräfteverhältnisse in der Partie, die Steals. Immer wieder luchste Alba den Mailändern das Spielgerät ab. Zur Halbzeit führten die Berliner sogar mit sieben Punkten (33:26) - der zweite Saisonsieg schien zum Greifen nah. Das Problem am heutigen Abend: Auch der Gegner aus der italienischen Modestadt wusste sich aus der Patsche zu helfen. Die Mailänder spielten im dritten Viertel deutlich aggressiver, ließen der jungen Alba-Mannschaft bei eigenem Ballbesitz kaum Zeit zum Nachdenken. Einfache Ballverluste und Punkte für den Gegner waren die Folge. Und auch der Bereich unter den Körben wurde langsam aber sicher Mailänder Hoheitsgebiet. So verwandelten die Gäste einen sieben-Punkte-Rückstand innerhalb eines Viertels zu einem drei-Punkte-Vorsprung.



Last-Second-Entscheidung