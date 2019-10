Alba Berlin hat eine Hälfte lang gezeigt, was in der Euroleague möglich sein kann: Gegen den Titelverteidiger ZSKA Moskau verloren die Berliner zwar in heimischer Halle letztlich klar mit 66:82, boten aber eine phasenweise starke Leistung.

Wenn hoher Besuch kommt, soll man sich rausputzen und von seiner besten Seite präsentieren. Das wird den meisten Kids in der Jugend schon so eindringlich beigebracht, dass sie es ihr gesamtes Leben nicht mehr vergessen. Offenbar haben die Eltern der Spieler von Alba Berlin einen echt guten Job gemacht, denn ihre Söhne haben genau das am Freitagabend im Euroleaguespiel gegen ZSKA Moskau eine Hälfte lang überzeugend umgesetzt. Deutlich (66:82) verloren die Hauptstädter gegen den Titelverteidiger der europäischen Basketball-Königsklasse zwar, lieferten aber über 20 Minuten einen intensiven und ausgeglichenen Fight. Um ein Basketball-Schwergewicht wie Moskau ernsthaft zu gefährden, braucht es trotzdem mehr als das. Eine wichtige Lehrstunde für eine junge Alba-Truppe, der letztendlich vor allem die Cleverness fehlte.

Um bei elterlichen Lebensweisheiten zu bleiben - "Der erste Eindruck zählt", fällt sicherlich in diese Kategorie. Ob Albas Spielmacher Luke Sikma bei seinem krachenden Dunking nach gut 50 Sekunden an diese gedacht hat - es bleibt zu bezweifeln. Nichts desto trotz waren eben jene ersten beiden Punkte der Partie ein Statement Richtung Gegner, Fans und Mitspieler: "Wir wollen hier heute mithalten." Und das taten die Berliner. Der große Gegner aus Russland zeigte sich sichtlich beeindruckt von Albas forschem Auftritt. Klar, es gelang den Gastgebern bei Weitem nicht alles, und hätten die teils leichten und offenen Würfe ein paar Mal häufiger den Weg in die Reuse gefunden - wer weiß, was möglich gewesen wäre. Aber dass der Konjunktiv sich nicht um romantische und sportkompatible Underdog-Geschichten schert, bewies diese Partie.

Mit nur vier Punkten Rückstand (34:39) gingen die Albatrosse in das dritte Viertel - allen voran der in den letzten Wochen überragende Kapitän Niels Giffey führte seine Jungs durch die kniffligen Situationen und ging voraus. Knifflig wurde es vor allem immer dann, wenn die Russen ihre Physis ausspielen konnten. In den ersten beiden Vierteln waren die Räume unter den Körben noch umkämpft. Alba holte sich hier und da die Rebounds. Das war nach dem Seitenwechsel passé.