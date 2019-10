Bild: imago images/Bernd König

Interview | Alba-Geschäftsführer Marco Baldi - "Ein Titel würde natürlich ganz gut reinpassen"

14.10.19 | 18:01 Uhr

Alba Berlin ist erfolgreich in seine 30. Basketball-Saison gestartet. Im Interview spricht Geschäftsführer Marco Baldi über die überraschende Frühform des Teams, die Resonanz auf die Abschaffung der Cheerleader und die Titelträume der Berliner.

rbb|24: Herr Baldi, der Auftakt ist gemacht: Alba ist mit zwei souveränen Siegen und einem überraschenden Erfolg gegen St. Petersburg in der Euroleague sowie einem dramatischen Sieg gegen Bamberg gestartet, zuletzt gab es eine sehr knappe Niederlage gegen Istanbul – wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart?

Marco Baldi: Sehr zufrieden. Viel besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ergebnisse sind das eine, und die sind natürlich wichtig und spielen eine große Rolle. Aber wir haben jetzt wirklich ein Team, das schon relativ homogen auftritt zu diesem frühen Zeitpunkt, das in der Lage ist, Verletzungen zu kompensieren. Und das Spiel gegen Istanbul war gegen einen Gegner, der letztes Jahr im Finale der Euroleague stand, also die Crème de la Crème des europäischen Basketballs. Da haben wir es geschafft, 40 Minuten voll da zu sein und auf dem allerhöchsten Level dagegen zu halten. Also für den Moment können wir zufrieden sein.

Hatten Sie erwartet, dass das Team so gut in die Saison kommt?

Ehrlich gesagt nicht. Wir hatten einige Spieler bei der WM, die kamen sehr kurzfristig in die Vorbereitung. Dann haben verschiedene Gruppen einen unterschiedlichen Sommerverlauf gehabt. Die einen konnten sich ausruhen, die anderen waren bei den Nationalmannschaften und die Dritten haben Verletzungen auskuriert. Das alles auf ein Level zu bringen, ist eine schwierige Aufgabe. Das ist dem Trainerteam bisher sehr gut gelungen. Und natürlich hilft uns, dass wir fast das identische Team vom letzten Jahr zusammen haben plus ein paar Verstärkungen. Das heißt, das Team ist schon ganz gut eingespielt.

Spielplan Die nächsten Partien Dienstag, 15.10.2019 (19 Uhr) : Alba - Frankfurt (Bundesliga) Freitag, 18.10.2019 (21 Uhr): Barcelona - Alba (Euroleague) Sonntag, 20.10.2019 (15 Uhr): Würzburg - Alba (Bundesliga)

In der Euroleague hat man nach den ersten Spielen den Eindruck, dass Alba besser mithalten kann, als viele das vorher vermutet hatten. Ist das ein realistisches Bild oder sind die anderen Teams einfach noch nicht so eingespielt wie Alba?

Naja, jetzt haben wir zwei Spiele gespielt von 34. (lacht) Da kann und wird noch so viel passieren. Der Underdog, den wir da abgeben, das ist ja nicht, weil wir uns in der Rolle so wahnsinnig wohlfühlen oder weil das so sympathisch rüberkommt, sondern weil wir einfach wissen, gegen wen wir spielen. Das sind Teams, die uns - was die Namen der Spieler und das Budget angeht - einfach voraus sind. Wir spielen jetzt in Barcelona - das ist das höchstbewertete Team, dann kommt Moskau, das ist der Vorjahressieger, also das ist das europäische Topteam schlechthin und dann muss man sehen, wie man auch damit umgeht, dass es mal ein paar Niederlagen gibt. Das ist aber genau das, was wir wollten, das soll sich jetzt nicht nach Rumgejammer anhören. Die Jungs haben sich das erarbeitet, und da sind wir jetzt. Wir werden nicht nur versuchen, uns da gut zu schlagen, sondern jedes Spiel ein ernsthafter Gegner zu sein und gewinnen zu können.

Sie haben Barcelona schon angesprochen. In dieser Woche warten zwei eher gewöhnliche Bundesligaspiele mit Frankfurt und Würzburg und dann das große Highlight beim FC Barcelona. Von Fußballvereinen, die in der Champions League spielen, hört man in solchen Situationen oft, dass es schwer ist, sich auf die Gegner in der Liga zu konzentrieren - wie optimistisch sind Sie, dass das bei Ihnen gut klappt?

Die Aufgabe ist tatsächlich groß. Da geht es ja gar nicht darum, dass man den Bundesliga-Gegner nicht ernst nimmt oder sich schont für die Partie, die ein paar Tage später ansteht. Sondern es ist schwierig, bei drei Spielen in der Woche jedes Mal den maximalen Fokus auf dieses Spiel zu richten und immer an seine Grenze zu gehen, damit die Trainer ihre Arbeit machen können und dosieren können. Wenn immer jeder mit maximaler Intensität spielt, dann können erfahrene Trainer sehr gut erkennen, wer mal eine Pause braucht. Die Gefahr, die da drin liegt, ist, dass man denkt: "Wir haben jetzt in Istanbul so gut gespielt, dann werden wir doch gegen Frankfurt keine großen Probleme bekommen." Und wir haben gerade gesehen, dass Bayern München nur mit Riesenglück in Frankfurt gewonnen hat. Insofern sind wir nicht nur gewarnt, sondern müssen uns genau das angewöhnen, die alte Sepp-Herberger-Weisheit: Das nächste Spiel ist das wichtigste - und nicht ans übernächste oder ans letzte Spiel denken.

Alba-Trainer Aito Garcia Reneses gibt seit 2017 bei Alba den Ton an.

Was auch hilft, sind die Alternativen im Kader. Nehmen wir zum Beispiel die Spielmacherposition: Da fehlte mit Peyton Siva zu Beginn der Topspieler. Das fiel aber kaum auf, weil Martin Hermannsson die Position sehr gut spielte und Jonas Mattisseck die Aufgabe von der Bank kommend erstaunlich souverän erledigte. Sind Sie ein bisschen überrascht, wie gut das läuft?

Das ist ja unser Programm, dass wir Spieler haben, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen und Spieler, die von außen zu uns kommen, die eine hohe Qualität haben, aber eben noch nicht an ihrer Leistungsspitze angekommen sind. Da muss man ehrlich sein: sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht bei uns spielen. Die Spieler wissen, dass sie bei uns individuell weiterkommen können und dass das auch in einem starken Team münden kann. Das ist genau dieser Reifeprozess, den wir wollen und mit dem wir uns auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig machen wollen. Jonas Mattisseck ist da ein gutes Beispiel, er hat im letzten Jahr schon Verantwortung übernommen, er hat Spiele gehabt wie gegen Bayern, wo er überragend war, es gab aber natürlich auch andere Spiele, wo er ein bisschen abgetaucht war - das ist aber auch normal bei einem damals 18- und heute 19-Jährigen. Jonas ist jetzt schon ein Jahr weiter und wird deshalb auch mehr Kontinuität zeigen können und so wächst ein ganzes Team zusammen und das ist genau die Route, die wir weiterverfolgen wollen.

Bei Alba gehen derzeit viele langfristige Pläne auf. Trainer Reneses konnten Sie halten, dazu mit Siva und Sikma auch endlich mal zwei Stars, Spieler wie Hermannsson und Nnoko entwickeln sich kontinuierlich weiter. Wie machen Sie das?

Das eine ist, dass wir eine klare Ausrichtung haben. Die Spieler, die bei uns sind, wollen weiterkommen. Die glauben nicht, dass sie schon alles gelernt haben, sondern, dass sie sich noch weiter verbessern können. Da haben wir jetzt über Jahre die Infrastruktur gebaut, was die medizinische Betreuung, das Individualtraining, aber auch Aktivitäten außerhalb des Basketballs anbelangen. Dann kommt mit Aito natürlich noch ein Trainer dazu, der einen bestimmten Stil spielt, wo Spieler eine gewisse Freiheit genießen - das ist attraktiv für viele Spieler. Das dritte ist, dass wir auf dem allerhöchsten europäischen Niveau angekommen sind: Es geht um etwas, wenn man bei Alba ist - es ist nicht egal, ob man in die Playoffs kommt oder nicht, oder ob man ein Spiel gewinnt oder nicht. Es gibt viele Fans, da ist auch eine gewisse Ambition, ein gewisser Druck dahinter. Das haben Sportler gerne, dass sie sich messen können. Und ich glaube auch die Stadt spielt eine Rolle: Berlin ist attraktiv, gerade für jüngere Leute und dieses ganze Paket hilft, um Spieler zu überzeugen. Man muss aber auch ehrlich sein: Das ist Profisport. Wenn wir nicht in der Lage wären auch unser Budget dem anzupassen, dann könnten wir diese Kontinuität nicht halten. Und das ist uns auch gelungen in den letzten zwei, drei Jahren.

Rückblick imago Basketball | Vor dem Saisonstart - Alba Berlin schafft seine Cheerleader ab Nach 25 Jahren will Alba Berlin künftig keine Cheerleader mehr auftreten lassen. Junge Frauen "als attraktive Pausenfüller bei Sportevents" passten nicht mehr in die Zeit, hieß es. Die Trainerin der Alba-Dancer hadert mit der Begründung.

Eine andere Entscheidung, an der Sie beteiligt waren, war die, die Cheerleaderinnen aus dem Rahmenprogramm zu streichen. Haben Sie das Medienecho und die Debatte, die das auslöste unterschätzt?

Also, wer wirklich wissen wollte, um was es geht, dem haben wir eine gute Vorlage gegeben. Wir haben sehr ausführlich und klar begründet, wieso wir diesen Schritt gehen. Wir reden am Ende über ein Rahmenprogramm bei unseren Heimspielen, wo wir uns entschieden haben, ein Element nicht mehr stattfinden zu lassen, und das haben wir begründet. Was dann sehr spannend war und interessant zu verfolgen und das war zumindest für mich auch unerwartet, dass Jeder und Jede aus den verschiedensten Ecken sich gar nicht mit dem Thema als solchem beschäftigt hat, sondern letztlich ihre oder seine eigene Agenda ausgedrückt hat und dieses Thema genommen hat, um die Agenda darzustellen. Aber ich sage nochmal: Wenn jemand verstehen wollte, wieso wir diesen Schritt gehen, ich glaube, der hatte diese Möglichkeit. Dass dann da noch eine völlig andere Drehung reinkam, das hatte ich in der Form nicht erwartet - das stimmt schon.

Jetzt sind die ersten Heimspiele gespielt - wie ist die Resonanz der Zuschauer auf diese Entscheidung?

Wir haben viel Resonanz bekommen – positive und negative. Am Ende ist es ein Event, da will man sich wohlfühlen und will gut unterhalten sein. Aber wir sind hier im europäischen Sport und nicht im amerikanischen. Hier spielt Entertainment zwar eine gewisse Rolle und ist nicht völlig unwichtig, aber letztlich will man ein Team sehen, das sich zerreißt, das qualitativ hochwertig ist und mit dem man sich identifizieren kann. Genau das bietet unser Team an. Insofern hat sich das schnell wieder beruhigt und die mediale Welle, die einmal durchgeschwappt ist, hat sich ja auch wieder gelegt.

Dann zum Abschluss noch eine sportliche Frage, die zugegebenermaßen ein "long-shot" ist. Wie optimistisch sind Sie, dass am Ende dieser Saison der ersehnte Titel für die "Ära Reneses" steht?

(lacht) Naja, wir haben ja unser 30-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, die dreißigste Saison, in der Alba Berlin an den Start geht, und da würde ein Titel natürlich ganz gut reinpassen. Aber wir wissen, wie weit der Weg ist und kennen unsere Konkurrenten. Da geht es nicht um falsche Bescheidenheit. Wir wissen, dass wir mit Bayern einen Klub in der Liga haben, der den anderen wirtschaftlich weit überlegen ist. Ich möchte mich aber nicht nur auf die Münchener konzentrieren, der Weg in ein Finale ist schon so weit, da kann auch noch einiges passieren. Aber ich glaube, was uns seit ein paar Jahren gelingt ist, dass wir es schaffen, einen Top-Basketball zu spielen, einen schnellen, attraktiven Basketball, an dem viele Spieler partizipieren, auch aus unserem eigenen Programm. Spieler, die die Leute mögen, die ihnen ans Herz wachsen. Das ist unser Weg, aus unseren Möglichkeiten das Allerbeste rauszuholen. Wenn wir es damit irgendwann schaffen, einen Titel zu gewinnen: Perfekt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Simon Wenzel. Sendung: rbb24, 15.10.2019, 21.45 Uhr