Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat am Dienstagabend den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Die Berliner setzten sich zu Hause gegen die Frankfurt Skyliners deutlich mit 87:53 (40:28) durch und klettern in der Tabelle auf den zweiten Platz. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider und Luke Sika mit je 15 Punkten.

Während Neuzugang Marcus Eriksson aufgrund einer Verletzung nicht dabei war, konnte Trainer Aito Garcia Reneses wieder auf den zuletzt angeschlagenen Isländer Martin Hermannsson zurückgreifen. Nachdem Alba am Freitag in der Euroleague gegen Istanbul nur knapp eine Sensation verpasst hatten, taten sich die Berliner zunächst schwer und gerieten mit 10:15 in Rückstand. Doch dann fanden die Hauptstädter ihren Rhythmus - auch, weil sie in der Defensive überzeugten. So gingen sie trotz leichter Ballverluste in Führung und setzten sich sukzessive ab.