Viereinhalb Jahre mussten die Albatrosse auf die Rückkehr in die Euroleague, die Königsklasse des Basketballs, warten. Doch von Nervosität war von Beginn an nichts zu merken. Alba hielt gegen das favorisierte Star-Ensemble aus Russland trotz der anhaltenden Ausfälle von Spielmacher Peyton Siva und Center Johannes Thiemann sofort gut mit, konnte gegen Ende des ersten Viertels (24:18) sogar in Führung gehen.

Zenits Powerforward Will Thomas zeigte sich dann in der Pause am Mikrofon von MagentaTV dementsprechend angefressen, antwortete auf die Frage, was seine Mannschaft im zweiten Durchgang besser machen müsse, wortkarg: "Wir müssen besser verteidigen." Auf der anderen Seite zeigte sich Alba-Kapitän Niels Giffey vor allem mit den Defensiv-Rebounds zufrieden.

Und es lief auch in der Folge für Alba, während Zenit Pech hatte: Star-Spieler Gustavo Ayon, im ersten Durchgang mit mageren vier Punkten nahezu abgemeldet, musste mit einem Nasenbeinbruch in der Kabine bleiben.



Dennoch schien zu Beginn des vierten Viertels die Partie zu kippen. Alba leistete sich eine Reihe von Fehlwürfen, St. Petersburg fand nach und nach zu seinem Spiel - auch, weil Aíto García Reneses durchrotierte. Doch am Ende konnte Alba auch dieses Viertel für sich entscheiden (18:15) und siegte verdient und überraschend deutlich mit 85:65.



In der Bundesliga geht es am Sonntag in Bamberg weiter. In der Euroleague folgt am kommenden Freitag das nächste Spiel bei Anadolu Efes.



Sendung: 04.10.2019, rbb24, 21:45 Uhr