Bevor am Freitagabend (19:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine der nächste Spieltag in der DEL ansteht, haben sich die Eisbären Berlin nochmal verstärkt. Die Berliner verpflichteten den 28-jährigen Kanadier Landon Ferraro. Der Stürmer kommt von AHL-Klub Iowa Wild an die Spree. Neben einigen Einsätzen in der NHL kommt Ferraro auf insgesamt 387 Spiele in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga AHL.

"Er passt gut ins System, er bringt viel Erfahrung aus der AHL und der NHL mit. Wir freuen uns auf ihn", erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in einer Pressemitteilung des Vereins. "Landon ist ein guter Two-Way-Spieler, der auch scoren kann", ergänzte Richer.

Landon Ferraro, der zukünftig mit der Rückennummer 28 auflaufen wird, soll noch am Freitag in Berlin landen und im Anschluss zur Mannschaft stoßen. Ferraro bestritt insgesamt 77 Spiele in der höchsten nordamerikanischen Profiliga NHL, wobei er sieben Tore erzielte.

Nach einem zunächst enttäuschenden Saisonstart kehrten die Eisbären mit zwei Siegen in Serie zuletzt zurück in die Erfolgsspur. Landon Ferraro soll dabei helfen, in dieser Saison besser abzuschneiden, als in der ernüchternden vergangenen Saison. Nach einer miserablen Hauptrunde waren die Eisbären im Viertelfinale der Playoffs gegen München ausgeschieden.