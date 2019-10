Bild: rbb/T. Oppermann

Reportage vom Berlin-Pokal - Wo der Fußball lebt

14.10.19 | 08:02 Uhr

Tore von der Mittellinie, singende Stadionsprecher und viele flotte Sprüche: Im Berlin-Pokal rollte am Sonntag trotz Länderspielpause in der ganzen Stadt der Ball. Ein Tag, drei Spiele und noch mehr Geschichten. Von Till Oppermann

"Das ist viel zu zeitig. Vormittags spielt sonst die C-Jugend", sagt ein TeBe-Fan grinsend. Verständlich, denn für Freunde eines ausgiebigen Sonntagsfrühstücks ist der Anstoß gegen den SFC Stern 1900 um 11:15 Uhr reichlich früh. Aber weil die Regionalliga-Damen des SFC Stern um 14:00 Uhr auf demselben Platz spielen sollten, ließ sich da nichts machen. Der höherklassige Wettbewerb hat Vorrang: Regionalliga sticht Landespokal. Trotz der ungewohnten Uhrzeit ist die kleine Tribüne am Rand des Stern-Platzes in Berlin-Steglitz bei Kaiserwetter voll besetzt. Ungefähr die Hälfte hält zu Stern, die andere zum Gast. Um dem ungewohnten Ansturm Herr zu werden, hatten die Sterner sogar den Gegner um Hilfe gebeten: So sorgen auch einige Ordner in violetten TeBe-Westen für die Sicherheit der Zuschauer.

Stern und TeBe: Freunde fürs Leben

Einer von ihnen ist Gerrit Aust. Er kommt gerne zum SFC. Die beiden Vereine haben seit 2011 eine besondere Verbindung. "Als wir insolvent waren und in die Berlin-Liga abgestiegen sind, hat Stern geholfen unsere Geschäftsstelle zu retten", erzählt er. "Unser erstes Spiel in der Saison war hier. Stern hat uns einen großen Teil der Zuschauereinnahmen gespendet." Seitdem entwickelte sich die Freundschaft der beiden Vereine weiter. Letztes Jahr - als die Fanszene der Borussen aus Protest gegen den Investor Jens Redlich den Spielen der 1. Herrenmannschaft fernblieb und stattdessen andere Vereine unterstützte - war der SFC Stern einer dieser Clubs. Am Sonntag haben die Gastgeber sogar TeBe-Stadionsprecher Mr. Bungle das Mikrofon angeboten. Der darf den Zuschauern ein munteres Spiel präsentieren. Zwei Mal gehen die klassenhöheren TeBe-ler in Führung. Stern kann jeweils ausgleichen. Einmal treffen die Gäste das Außennetz. Angesichts der zappelnden Maschen bejubeln die TeBe-Fans das vermeintliche Tor. Als allen klar ist, dass der Ball nicht drin war, freuen sich die Sterner. Trotz klarster Chancen ist nach 120 Minuten noch immer nicht entschieden: Es geht ins Elfmeterschießen. Am Ende setzt sich Favorit TeBe mit 7:6 durch. Die Show stiehlt jedoch ein Spieler der Steglitzer, der seinen Elfmeter rotzfrech in die Mitte lupft.

Der singende Stadionsprecher

17 Kilometer entfernt, bei den Sportfreunden Johannisthal, lässt sich einer sicher nicht die Show stehlen: Der singende Stadionsprecher Ronny Rothé. "Das liegt mir im Blut", sagt der Mann mit dem Mikrofon. Sein Vater war schließlich Teil des Musiktrios "Die Travellers", das die alte Hertha-Hymne "Blau-Weiße-Hertha" sang. Auch der Sohnemann hat eine Hymne getextet. Dargeboten wird diese allerdings bei Heimspielen der Sportfreunde am Segelfliegerdamm. Mittlerweile wurde er auch vom Regionalligisten Altglienicke engagiert. "Eine größere Bühne", sagt Rothé, dessen blaue Augen zu Leuchten beginnen, wenn er von seinen Shows im Jahn-Sportpark berichtet. "Das hier mache ich aus alter Verbundenheit." In Johannisthal dichtet er den Fans zu Liebe gerne Schlager um. "Die lieben das. Mittlerweile hat sich hier eine richtige Familie gebildet." Rothés Darbietungen haben ihm schon zu einigem Ruhm verholfen. Seine größte Stunde schlug während der WM 2014. Das ZDF hatte rund um Deutschlands Spiel gegen Brasilien auf der Anlage der Sportfreunde gedreht. Rothés Darbietung war landesweit zu sehen. "Das werde ich nie vergessen", erinnert er sich sichtlich gerührt. Der vergleichsweise kleine Kunstrasenplatz wird mit zwei Lautsprechern beschallt. "Die sind wetterfest, wir haben sie aus einem Rugbystadion."

Rothé begeistert mit roter Telefonzelle

Während die Sportfreunde auf dem Platz gegen den klassenhöheren Berliner SC unterliegen, ist für das leibliche Wohl der Zuschauer gesorgt. Höchstens fünf Meter neben der Seitenauslinie - rekordverdächtig nah am Platz - steht eine grüne Hütte. Hier gibt es kalte Getränke und heiße Bratwürste. Die Johannisthaler Anhänger sind trotz des 0-2 Pausenrückstands frohen Mutes. "Wir kämpfen gut" und "wenn wir ein Tor machen, ist wieder alles offen", meinen sie. Als ihr Zweckoptimismus zehn Minuten vor Abpfiff mit dem Anschlusstreffer belohnt wird, kommt die nächste Attraktion des Platzes endlich zum Einsatz: eine echte rote Londoner Telefonzelle. In ihrem Inneren hat Rothé seine Technik aufgebaut. Nach Toren der grün gekleideten Gastgeber lässt er sie klingeln. Als die abgezockten Gäste kurz darauf mit dem 1-3 das Spiel entscheiden, trübt das die Laune der Zuschauer nicht nachhaltig. In der Landesliga ist Johannisthal auf Aufstiegskurs. Vielleicht singt Rothé im nächsten Jahr wieder in der Berlin-Liga.

Stimmgewaltige Rudower

Die letzten Spiele des Pokaltages werden um 15:00 Uhr angestoßen. Der TSV Rudow empfängt TuS Makkabi. Die Neuköllner sind einer der größten Sportvereine der Stadt. Äquivalent dazu ist auch der Kunstrasenplatz an der Heimstätte am Zwickauer Damm deutlich größer als in Johannisthal. Eine Gemeinsamkeit gibt es doch: Auch hier kann man sich mit bestem Blick aufs Geschehen seine Bratwurst ordern. In der Halbzeit ist die Verkäuferin zu Scherzen aufgelegt. "Nach 18 Uhr kosten die Würste 50 Cent mehr", ruft sie. Angesichts des Standes von 0:0 befürchtet sie einen verlängerten Arbeitstag. Was den Rudowern im Vergleich zu der großen Anhängerschaft von TeBe und Ronny Rothés Unterhaltungskunst in Johannisthal fehlt, machen die Fans mit lauter Kehle wett. Nach jeder Chance rufen sie "TSV, TSV, TSV."

In der zweiten Hälfte hallt dieser Schlachtruf häufig über den Platz. Makkabi spielt nach einer roten Karte in Unterzahl. Rudow hat Platz, scheitert aber mehrmals am stark aufgelegten Torhüter der Gäste. Einige besonders enthusiastische Rudower stehen sauber aufgereiht unter dem Dach der Vereinsgaststätte. Zwei Frauen trinken sogar Schaumwein. Fast wie in den VIP-Logen der Bundesligaclubs. In Rudow geht es allerdings deutlich herzlicher zu. So spenden die Fans auch nach dem Spiel – das der TSV nach einem Makkabi-Treffer aus dem Mittelkreis noch verloren hat – warmen Applaus. Nur ein älterer Zuschauer ist ganz und gar nicht begeistert. "Ich komme nicht mehr her", schimpft er und: "Das ist Pokal! Da hat komplett der Kampf gefehlt." Wahrscheinlich wird er am nächsten Sonntag trotzdem wieder da sein. Wer zuhause bleibt, verpasst was.

