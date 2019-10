Leichtathletik-WM in Doha

Kristin Pudenz ist bei der Leichtathletik-WM in Doha souverän in das am Freitag stattfindende Diskus-Finale eingezogen. Die 26-jährige Potsdamerin und amtierende deutsche Meisterin übertraf gleich im ersten Versuch der Qualifikation die nötige Weite von 63 Metern um 35 Zentimetern.