BR Volleys bleiben auch in Haching ungeschlagen

Die BR Volleys behalten auch nach dem dritten Spieltag in der Volleyball-Bundesliga eine weiße Weste - mussten aber erstmals in dieser Spielzeit einen Punkt abgeben. Die Mannschaft von Cedric Enard gewann bei den Drittplatzierten Alpen Volleys Haching mit 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 15:12). Durch den zeitgleichen 3:1-Sieg des VfB Friedrichhafens in Lüneburg rutschen die Berliner auf den zweiten Tabellenplatz.