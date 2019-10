Nach dem Militärgruß der türkischen Nationalmannschaft bei einem Länderspiel könnte es am Wochenende Nachahmer in den Amateurligen geben. Der Berliner Fußball-Verband will die Vereine sensibilisieren - nicht alle können die Aufregung nachvollziehen.

Das Telefon von Mehmet Matur steht in diesen Tagen nur selten still. Als Präsidialmitglied des Berliner Fußball-Verbandes ist er für die Bereiche Integration und Vielfalt verantwortlich - und arbeitet gerade eine lange Liste ab. Darauf: Die Fußballvereine der Hauptstadt, bei denen überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund spielen.

Denn wenn am Wochenende auf den Amateurplätzen Berlins der Ball rollt, könnten Spieler den Salut-Jubel, den türkische Nationalspieler in den vergangenen Tagen wiederholt gezeigt hatten, nachahmen. Mit dem Gruß setzten sie ein politisches Zeichen zum Militäreinsatz türkischer Streitkräfte in Nordsyrien, wo diese die Kurdenmiliz YPG bekämpfen. Eine Aktion, die international kritisiert wird - und nun auch den Berliner Fußball-Verband beschäftigt.

Mehmet Matur telefoniert die Vereine ab, um Trainer und Spieler - auch im Jugendbereich - zu sensibilisieren. Die Reaktionen sind zwiegespalten. "Die Vereine wollen auch dazu beitragen, dass es nicht vorkommt. Die sehen das auch so, dass auf den Platz eigentlich keine politischen Botschaften hingehören", erklärt er. Aber wirklich verstehen können die Aufregung in Deutschland nicht alle: "Da ist schon ein Unverständnis da, weil die das ganz anders empfinden. Die Wahrnehmung zu einem Soldaten oder der Armee ist in der Türkei natürlich ganz anders als in Deutschland."