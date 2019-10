Auf den Berliner Fußballplätzen könnte es leer werden am Wochenende: Die Schiedsrichter der Hauptstadt streiken am kommenden Wochenende. "Ich kann bestätigen, dass gestern im Schiedsrichterbeirat beschlossen worden ist, am kommenden Wochenende in einen Ausstand zu gehen", sagte Jörg Wehling, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses des Berliner Fußball-Verbandes, am Freitag gegenüber rbb24. "Das haben wir mit ziemlich deutlicher Mehrheit beschlossen."

"Heute sind alle Schiedsrichter darüber informiert worden. Sie werden von ihren Spielleitungen am Wochenende abgesetzt, so dass offiziell am Wochenende kein Schiedsrichter auf einem Berliner Fußballplatz angesetzt ist", so Wehling weiter. Alle Vereine ab der Berlin-Liga abwärts seien betroffen.

Grund für den Streik sei die zunehmende Gewalt auf Berlins Amateurplätzen gegen Schiedsrichter, hieß es zur Begründung. Erst im September war es beim Spiel zwischen den Berlin-Ligisten Al-Dersimspor und Frohnau zu einem Übergriff auf den Schiedsrichter gekommen.

"Die Gewalt auf Berlins Plätzen ist in dieser Saison gegenüber der Vorsaison gestiegen", begründete der Schiedsrichterbereich in einer offiziellen Mitteilung des BFV vom Freitag die Entscheidung. "Bereits jetzt nach wenigen Spieltagen haben wir 109 Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung auf den Berliner Plätzen zu verzeichnen. In 53 Fällen wurden die Schiedsrichter als Opfer gezählt. Das sind alarmierende Zahlen, hier ist Handlungsbedarf gefordert und ein deutliches Stopp-Zeichen zu setzen."