Bild: imago images/GEPA pictures

Christopher Trimmel hat derzeit allen Grund zum Strahlen. Der Köpenicker Kapitän ist wieder an Bord der österreichischen Nationalmannschaft. Und das zum ersten Mal seit neuneinhalb Jahren. Der Rechtsverteidiger wurde aufgrund zahlreicher Ausfälle am Sonntag nachnominiert. Der 32-Jährige hatte seinen bislang letzten Einsatz am 3. März 2010 - damals als Einwechselspieler in der Partie gegen Dänemark (2:1). Nun geht es in der EM-Qualifikation am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag in Ljubljana gegen Slowenien.