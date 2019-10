Es ist das Aus für den Kulttrainer - nach 23-jähriger Zugehörigkeit zum Berliner Sauerland-Stall: Ulli Wegner hat vom Box-Unternehmen die Kündigung erhalten. "Zum 31. Dezember ist Schluss, hat man mir mitgeteilt. Wenn man mich nicht mehr will, bitte schön. Es ist so traurig", sagte Wegner der Nachrichtenagentur DPA am Samstag. Zuerst hatte "boxen1" [boxen1.com] über die Trennung berichtet.