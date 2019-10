Der Saisonstart der BR Volleys in die Bundesliga-Saison 2019/20 verlief bisher fast perfekt: Auftaktsieg bei den Netzhoppers (3:1), Heimsieg gegen Giesen (3:0) und Auswärtserfolg in Unterhaching (3:2). Die Supercup-Sieger standen vor dem vierten Spieltag auf Platz Zwei der Tabelle mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Friedrichshafen. Für Chefcoach Cedric Enard zählte beim Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Rottenburg aus Baden-Württemberg also nur ein Sieg ohne Tiebreak, um weiterhin Druck auf die Tabellenspitze ausüben zu können.

Im ersten Satz blieben beide Teams gleich auf, nach einer Punkte-Serie konnten sich die Gatsgeber aber absetzen und führten zwischenzeitlich 16:8 im ersten Durchgang. Am Ende erspielten sich das Team um Kapitän Moritz Reichert neun Satzbälle, verwandelte den zweiten und holte mit 25:16 den ersten Punkt.