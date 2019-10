Die Berlin Volleys stehen in der Volleyball-Champions-League vor schweren Aufgaben. Gegner des deutschen Meisters in der Gruppe B sind die beiden russischen Spitzenteams VK Kuzbass Kemerowo sowie Fakel Nowy Urengoy aus Sibirien. Die Gruppe vervollständigt als viertes Team Sloweniens Meister ACH Volley Ljubljana. Das ergab am Freitag die Auslosung der Gruppenphase durch den europäischen Verband (CEV) in Sofia.