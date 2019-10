Bild: imago images/Dehli-News

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Geyer Dynamo Dresden zunächst treu. Er fing als Trainer in der Jugendabteilung an, ehe er 1986 den Cheftrainerposten übernahm. In seiner ersten Saison führte er den Klub zur Vizemeisterschaft in der DDR, 1989 konnte er dann mit Dynamo den Meistertitel feiern. Geyer blieb bis 1990 in Dresden, 2007 kehrte er für ein Jahr nochmal zurück in die sächsische Landeshauptstadt.