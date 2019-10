Brandenburgerin will trainieren wie bei den Navy Seals

Kokoro-Camp in Kalifornien

Die US Navy Seals sind eine der härtesten Militäreinheiten der Welt. Die Brandenburgerin Kathy Syring trainiert für ein Camp, das daran angelehnt ist. Mit grünen Bananen - und mit Pippi-Langstrumpf-Musik. Von Philipp Laberenz

Wenn Kathy Syring an ihre Grenzen stößt, fängt sie an zu singen. Kinderlieder. "Nicht laut", sagt sie. "Nur in meinem Kopf." Unter höchsten Anstrengungen neige sie dazu, sich die Dinge einfach zu denken, sich die Welt schön zu reden, sagt Syring. "Sonst macht man bestimmte Sachen nicht". Ihr meistabgespielter Song: das Titellied von "Pippi Langstrumpf".

An Anlass mangelt es aktuell nicht für Lieder mit leichtem Text und simpler Melodie - wenn auch nur in Gedanken. Mehr als ein Jahr Vorbereitung auf eine mörderische Prüfung liegen hinter Kathy Syring. Die drahtige 34-Jährige hat für das Kokoro-Camp trainiert, einen 50-stündigen Drill, angelehnt an die "Hell Week" der US-Elitetruppe Navy Seals. Soll heißen: mehr als zwei Tage Höchstbelastung, wenig Nahrung, kein Schlaf.

Von Freitag bis Sonntag findet das Camp nun in Kalifornien statt. Steht sie die Qual durch, wäre Syring wohl die erste Deutsche, die das Camp meistert.