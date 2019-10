Die Eisbären Berlin haben am Freitagabend einen wichtigen Auswärtssieg in der Deutschen Eishockey-Liga gefeiert. Beim ERC Ingolstadt gewannen die Berliner mit 4:1. In einer einseitigen Partie traf Flügelmann Austin Ortega im ersten Drittel doppelt und legte so den Grundstein für den Erfolg.

Die Gäste von Trainer Serge Aubin nutzten bei Ortegas erstem Treffer ein Überzahlspiel clever aus (8. Minute) und spielten den zweiten des US-Amerikaners wunderschön heraus (16.). Beim Anschlusstor der Ingolstädter kurz vor der ersten Drittelpause war Eisbären-Goalie Dahm nach einem satt getroffenen Schuss von Mashinter (18. Minute) machtlos.